الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

سر اعتذار عبير صبري عن عدم المشاركة في مسلسل شباب امرأة

عبير صبري
عبير صبري

 اعتذرت الفنانة عبير صبري عن عدم المشاركة في مسلسل شباب امرأة الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق والذي تواصل تصويره حاليا، وذلك بسبب تقليص مشاهدها في العمل، مما جعلها تعتذر عنه بعد تصوير بعض المشاهد به.

وأكد أحد المقربين من أسرة العمل في تصريحات لـ فيتو، أن المؤلف محمد سليمان عبدالملك، أضاف بعض القصص والأحداث الجديدة التي لم يتناولها العمل السينمائي الذى يحمل نفس الاسم. 

وأوضح أنه من المحتمل أن تتغير نهاية العمل الدرامي، بخلاف العمل السينمائي، حيث من الممكن ان تتحول شفاعات التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق لشخصية طيبة تحب الخير لغيرها.

 

كاست مسلسل شباب امرأة

“شباب امرأة” يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، والعمل من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

مسلسل شباب امرأة

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد قررت إعادة تقديم فيلم شباب امرأة في عمل درامي.

تفاصيل فيلم شباب امرأة

 وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

ودارت أحداث فيلم شباب امرأة  حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث. 

وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

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