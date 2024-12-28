القصة الكاملة لأزمة محمد سامي وعمرو سعد بكواليس مسلسل "سيد الناس"

شهدت كواليس مسلسل سيد الناس للفنان عمرو سعد يوم الثلاثاء الماضي، خلافًا وقع بينه وبين مخرج العمل محمد سامي، وخاصة بعد أن طلب بطل العمل من مخرجه عدم تعطيل التصوير بشكل كبير والسفر للخارج، كي لا يتم وضع الفنانين في ضغط طول فترة التصوير.

وقال مصدر لـ فيتو، إن سعد عبر عن استيائه من الطريقة التي يدير بها سامي عملية التصوير، مما أدى إلى توتر الأجواء بينهما.

وأوضح المصدر أن محمد سامي رد على طلبات عمرو سعد قائلًا: "أنا مخرج العمل ولي رؤية في كل شيء"، وهو ما زاد من غضب عمرو سعد، ليطالبه في وقت لاحق بأن يعتذر عن إخراج العمل، مهددًا بإمكانية ترشيح مخرج آخر لتولي مهمة الإخراج إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو.

وتابع المصدر أن الأزمة أثارت استنفارًا داخل الشركة المنتجة وبعض النجوم المشاركين في العمل الذين تدخلوا لمحاولة تهدئة الموقف وحل الخلاف.

تدخل شركة الإنتاج لحل الأزمة

وتمكن المسئولون عن شركة سيدرز آرت برودكشن، الشركة المنتجة لمسلسل سيد الناس، من حل الأزمة التي نشبت بين مخرج العمل محمد سامي وبطل العمل عمرو سعد منذ أيام واستئناف تصوير العمل.

مسلسل سيد الناس لعمرو سعد

والمشاهد التي يتم تصويرها غدا تجمع كلا من؛ إنجي المقدم وعمرو سعد داخل أحد الكافيهات بمدينة السادس من أكتوبر.

عمرو سعد يغازل محمد سامي

وأعلن الفنان عمرو سعد عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أنه لا يوجد خلاف بينه وبين مخرج العمل محمد سامي بكواليس مسلسل سيد الناس الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2025.

وكتب عمرو سعد:" لمن يقول اننا مختلفين انا وسمسم بالعكس إحنا متفقين على الشغل سهرانين ببنطلونات البيجامات، بأمر الله مسلسل سيد الناس أقوى مسلسل في رمضان 2025, و2026، 2027، بنفكر في 3 أجزاء".

عودة محمد سامي ومي عمر من بيروت

وكان المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر عادا من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد حضور حفل جوائز “ موريكس دور”، والذي تم تكريمهما به كأفضل مخرج وأفضل ممثلة في رمضان 2024.

وحصل محمد سامي على إجازة لمدة ثلاثة أيام، من تصوير مسلسل “سيد الناس” ليحضر حفل تكريمه، وعاد ليستكمل تصوير المسلسل بأحد الاستوديوهات بطريق الإسكندرية الصحراوي.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، داليا البحيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.