وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين ويناقش توفير فرص عمل للكوادر المصرية

التقى وزير العمل محمد جبران، مع عدد من رجال الأعمال، والمستثمرين السعوديين، ممثلي 35 شركة، وذلك بمقر السفارة المصرية،في لقاء نظمه مكتب التمثيل العمالي بالرياض.

وجاء ذلك تزامنا مع مشاركة الوزير جبران في المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في المملكة العربية السعودية، والذي تنتهي فعالياته اليوم الخميس،حيث شارك في لقاء المستثمرين السفير أحمد فاروق، والقنصل العام طارق المليجي، ونائب السفير ضياء حماد، ورئيس المكتب العمالي بالرياض محمد عليان، وعلي خلف الملحق العمالي.

اللقاء الذي انعقد تحت عنوان "استقدام الكوادر المصرية بين الفرص والتحديات" استعرض خلاله الوزير جبران الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية مهارات الشباب وتجهيزهم لسوق العمل في الداخل والخارج وفي كافة التخصصات،والتطوير المستمر لمنظومة التدريب من أجل التشغيل التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وكافة الشركاء في الداخل والخارج، واستشهد باتفاقية الفحص المهني كنموذج التعاون مع المملكة العربية السعودية لضمان وجود عامل ماهر ومدرب لصالح الطرفين العامل وصاحب العمل،وجهود الوزارة في توعية العمال بالحقوق والواجبات.

واكد الوزير جاهزية الوزارة لتوفير كافة احتياجات سوق العمل السعودية من العمالة المصرية المدربة.

وتحدث القنصل العام عن الجهود التي تبذلها السفارة ومكتب التمثيل العمالي بتوعية العمال المصريين بحقوقهم وواجباتهم والتواصل معهم من خلال ورش عمل ولقاءات لتعريفهم بأنظمة العمل السعودية،ومواجهة كافة التحديات التي تواجههم.

وخلال اللقاء جرى نقاش بين الوزير جبران والسادة المستثمرين السعوديين، واستمع إلى رؤيتهم ومطالبهم من الكوادر المطلوبة للعمل، كما استعرض أمامهم المناخ الاستثماري الآمن في الجمهورية الجديدة، وتعهد بالتواصل المستمر معهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المشتركة.

وفي ختام اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية وشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية لاستقدام الكوادر المصرية من كافة التخصصات، للعمل بالخارج.

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