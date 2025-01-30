الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

محمد جبران يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات والسعودية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، عن توفير 95 فرصة عمل للعمل بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.

الفرص المطلوبة

وأوضح الوزير أن الفرص المطلوبة لمجموعة ماجد الفطيم للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية: عدد 3 خباز حلواني، 3 شيف جزارة، 2 شيف أجبان 2 شيف أسماك، برواتب تتراوح ما بين 3100 و3600 ريال سعودي، والوظائف المطلوبة بدولة الإمارات العربية بالتخصصات الأتية: عدد 25 خباز حلواني، عدد 20 شيف جزارة، 20 شيف أجبان، و20 شيف أسماك، برواتب تتراوح ما بين 3000 و3900 درهم إماراتي.

خطوات التقديم 

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أنه على الشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي من هنا

مع العلم أن الشروط المطلوبة: أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط، والسن لا يقل عن 18 سنة، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة، وتوفير تأمين صحي وتأمين على الحياة، وتذاكر سفر كل عامين.

وأكدت على أن فترة التقديم تبدأ من اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025، ولمدة 5  أيام.

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الإمارات والسعودية المملكة العربية السعودية توفير فرص عمل للشباب دولة الإمارات العربية وزير العمل محمد جبران مجموعة ماجد الفطيم

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