الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تعيين خدمات مرورية في محيط أعمال غلق شارع محمد مظهر بالزمالك

غلق شارع محمد مظهر
غلق شارع محمد مظهر بالزمالك، فيتو

نفذت اليوم الجمعة، الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، عملية غلق كلي لشارع محمد مظهر بالزمالك لتنفيذ أعمال رفع وحدة التبريد المركزية أعلى سطح فندق هيلتون الزمالك ريزيدنسز.


وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع أعمال رفع وحدة التبريد المركزية أعلى سطح فندق هيلتون الزمالك ريزيدنسز الكائن بشارع محمد مظهر بالقاهرة.. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع محمد مظهر بداية من تقاطعه مع شارع المرعشلى وصولًا لتقاطعه مع شارع سمير زكى  ولمدة 36 ساعة.

تعيين خدمات مرورية في محيط أعمال غلق شارع محمد مظهر بالزمالك 

 

وقال مصدر أمني، تم  إجراء تحويلات مرورية للقادم من شارع محمد مظهر: يسلك يسارًا شارع المرعشلى (تعديل إتجاه الحركة بشارع المرعشلي بالوصلة من شارع محمد مظهر وحتى شارع أحمد حشمت ليصبح دخول من شارع محمد مظهر وحتى شارع أحمد حشمت) فيمينًا شارع أحمد حشمت فيمينًا شارع سمير زكى تجاه شارع محمد مظهر مرة أخرى.

حريق يلتهم مطبعة بالغربية والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

النيران التهمت عددا من المراكب، حريق هائل فى قزق لبناء وإصلاح السفن بالسويس (صور)

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور بالقاهرة الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق الكلى لشارع محمد مظهر غلق شارع محمد مظهر فندق هيلتون الزمالك ريزيدنسز

مواد متعلقة

النيران التهمت المراكب واللنشات، حريق هائل في قزق لبناء وإصلاح السفن بالسويس (صور)

وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان للتهنئة بعيد الشرطة

ضبط المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي مجانًا بمناسبة عيد الشرطة

حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملات تموينية

ضبط عنصر إجرامى للاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببنى سويف

ضبط شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" في القاهرة
ads

الأكثر قراءة

النيران التهمت المراكب واللنشات، حريق هائل في قزق لبناء وإصلاح السفن بالسويس (صور)

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 31 يناير 2025

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض 9 أصناف أكبرها في الجمبري

لن نقف مكتوفي الأيدي وهذا ما سأفعله، أقوى تهديد من ترامب لدول "بريكس"

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

درجات الحرارة اليوم الجمعة 31-1-2025 فى مصر

أخبار مصر: مصريون يزحفون على رفح، حريق يلتهم مراكب ولنشات بالسويس، ترامب يهدد دول بريكس، فاركو يستفز الأهلي بمنشور عن الزمالك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك وبيراميدز ومونديال اليد

منوعات

المزيد

تحذير خطير من دجاج كازاخستاني يؤثر على الجهاز العصبي والأعضاء التناسلية

بعد مقتل العراقي حارق المصحف في السويد، شريكه يطل مرعوبا "أنا التالي"

والغريب أنه كان زعلان، أمريكي ينجو من كارثة الطائرة المنكوبة بسبب كلبه

يسلق ضحاياه أحياء، ظاهرة طبيعية مريبة عن نهر يغلي بالأمازون يحير العلماء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

بعد عودة الأمطار والرياح، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية