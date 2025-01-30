الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

حارق المصحف، فيتو
حارق المصحف، فيتو

أعلنت محكمة في ستوكهولم، اليوم الخميس، وفاة اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أقدم على حرق المصحف.

 إطلاق نار بمدينة قريبة

وذكرت وسائل إعلام سويدية أنه قٌتل في إطلاق نار بمدينة قريبة.

وأفادت الشرطة في بيان أنها "أوقفت 5 أشخاص خلال الليل ووضعتهم النيابة العامة قيد التوقيف" على خلفية قتل موميكا.

وكان سلوان موميكا (38 عاما) قد قام بعمليات حرق وتدنيس للقرآن في السويد.

غضب وانتقادات في دول إسلامية

وانتشرت فيديوهات حرق القرآن في أنحاء العالم، مما أثار الغضب والانتقادات في دول إسلامية عدة، وأدى لاندلاع أعمال شغب واضطرابات في أماكن عدة.

وكانت السلطات تقوم بالتحقيق معه للتحريض ضد جماعات عرقية في السويد.

وثائق قضائية أكدت أن المتوفي هو موميكا

وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية إنه تم إرجاء إصدار حكم، اليوم الخميس، في محاكمة كان  موميكا متهما فيها بسبب وفاة المتهم.

وأكدت وثائق قضائية والقاضي في القضية جوران لوندال أن المتوفي هو موميكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السويدية.

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ستوكهولم وفاة اللاجئ العراقي سلوان موميكا حرق المصحف مدينة قريبة إطلاق نار

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