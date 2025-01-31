الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

أتوبيسات وسيارات بالمنوفية تتجه إلى رفح لإعلان رفض تهجير الفلسطينيين (صور)

أتوبيسات وسيارات
أتوبيسات وسيارات المنايفة تتحرك تجاه رفح، فيتو

انطلقت من مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، قبل قليل العديد من السيارات والباصات التي تحمل لافتات لا للتهجير متجهة إلى رفح رفضًا للتصريحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقترح تهجير سكان قطاع غزة لمصر أو الأردن.

رد قوي من وزير الخارجية على مقترح ترامب بتهجير سكان غزة لمصر والأردن

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أكد تمسك مصر بثوابت موقفها الرافض لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب- في إشارة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب   بتهجير سكان غزة لمصر والأردن.

حركة حماس تعلق على رفض مصر مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين

كما علق طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة حماس، على الموقف المصري والأردني الرافض لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سكان غزة وتهجيرهم قسريا إلي مصر والأردن.

لقاء قادة حماس مع رئيس المخابرات

وقال "النونو" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "اليوم كان هناك لقاء لوفد قيادة حركة حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية، وتم تأكيد الشكر والثناء على الموقف المصري الأصيل الذي كان طوال الحرب واليوم تجاه القضية الفلسطينية ورفض اليوم التهجير القسري للفلسطينيين".

 

موقف مصر والأردن من التهجير

وأضاف: "وجهنا لمصر الشكر على موقفها في المساعدة للوصول إلي وقف إطلاق النار في غزة، والدور المصري الآن في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، كما نثني على الموقف الأردني برفض تهجير الفلسطينيين".

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محافظة المنوفية لا للتهجير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب رفح

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