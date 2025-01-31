مخاطر ضرس العقل على صحة الفم، ومتى يكون من الضروري خلعه؟

تظهر ضروس العقل من خلال اللثة خلف الأضراس الثانية، وعادة ما تكون في سن ما بين 17 و25 عامًا، وإذا كان لدى الشخص مجموعة كاملة من أربعة ضروس عقل، فإن كل ضرس عقل يقع في ربع مختلف من الفك.

قد يكون لدى بعض الأشخاص مجموعة أقل من ضروس العقل الكاملة، وقد لا تظهر أسنان العقل لدى البعض الآخر، وقد قدرت إحدى الدراسات أن ما بين 5% و37% من الأشخاص يفتقدون سنًا أو أكثر من أسنان العقل، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وقد لا تتطلب أسنان العقل التي تتوافق مع بقية الأسنان اللؤلؤية أي اهتمام، لكن في بعض الأحيان، لا تظهر أسنان العقل بشكل صحيح أو لا تتلاءم بشكل صحيح، وحينها يجب خلعها حيث قد تضر بالأسنان الإضافية.

علامات تشير إلى ضرورة إزالة أسنان العقل

غالبًا ما يكون الألم في الفك العلوي أو السفلي بمنزلة العلامة الأولى والأكثر وضوحًا على أن أسنان العقل تسبب مشاكل، وقد يشعر الشخص أيضًا بإحساس بالضغط في الجزء الخلفي من الفم.

غالبًا ما تصبح أنسجة اللثة حساسة ومتورمة وملتهبة حول أسنان العقل المدفونة، وأسنان العقل المدفونة محاصرة بشكل أساسي في اللثة أو عظم الفك، وغالبًا ما تؤدي الأسنان المدفونة جزئيًا أو كليًا بدلًا من بزوغها بالكامل إلى مشاكل في صحة الفم.

لا يمكن تنظيف أسنان العقل المدفونة بشكل صحيح، لذا يمكن أن تبدأ في التسوس وقد يصاب الشخص بتسوس الأسنان وأمراض اللثة، ويمكن أن تتطور الأكياس أو الأورام أيضًا حول الأسنان المدفونة.

أسنان العقل المدفونة شائعة وتؤثر على حوالي 90٪ من الأشخاص الذين لديهم أسنان العقل، ويقوم أطباء الأسنان عمومًا بتقييم الأسنان المدفونة على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان ينبغي التوصية بإزالتها.

كثير من الناس ليس لديهم أي أعراض، و​​لهذا السبب يجب فحص أسنان العقل من قبل طبيب الأسنان لتحديد ما إذا كان يجب خلعها أم تركها.

كيف تتم إزالة أسنان العقل؟

يتم استخراج أسنان العقل من خلال إجراء جراحة فموية شائع يمكن أن تستغرق حوالي ساعة، وقد يؤدي الإجراء إلى بعض الألم القصير الأمد والنزيف والتورم، ويمكن لمعظم الأشخاص العودة إلى الأنشطة الطبيعية في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام بعد الجراحة، ويستغرق التعافي الكامل حوالي أسبوعين.

بشكل عام، مضاعفات الجراحة مثل العدوى أو تجويف الفم الجاف (مشكلة تجلط الدم في مكان ضرس العقل الشاغر الآن) ليست ششائعة

هل يمكن أن يؤثر ترك ضرس العقل على صحة الفم؟

تجلب هذه الأسنان الإضافية أحيانًا مشاكل إضافية، وحتى لو ظهرت ضروس العقل بشكل صحيح، فقد تصبح مشكلة بمرور الوقت لأنها بعيدة جدًّا في الفم ويصعب تنظيفها.

ترك ضروس العقل يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة، من بين مشاكل أخرى.

لهذا السبب يٌوصى أحيانًا بخلعها كإجراء احترازي ضد المشاكل المستقبلية.

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