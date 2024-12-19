أسباب نزيف اللثة، منها الهرمونات والالتهابات

يحدث نزيف اللثة بسبب شيء بسيط مثل استخدام تقنية خاطئة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو خيط تنظيف الأسنان، أو قد يكون علامة على وجود حالة صحية تحتاج إلى رعاية طبية.

أسباب نزيف اللثة

توجد العديد من الأسباب لنزيف اللثة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ويكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بها في الحالات الآتية:

التهاب اللثة، وهو مرض يسبب التهاب اللثة

تنظف الأسنان بقوة شديدة أو فرشاة الأسنان ليست ناعمة بما يكفي

تناول بعض الأدوية، مثل مميعات الدم

التهاب اللثة بسبب الحمل

استخدام أطقم أسنان صناعية لا تناسب الشخص

استخدام ترميمات أسنان معيبة

التهاب اللثة

يعد نزيف اللثة علامة على التهاب اللثة، وهو شكل شائع وخفيف من أمراض اللثة، ويحدث بسبب تراكم البلاك عند خط اللثة.

إذا كان الشخص يعاني من التهاب اللثة، فقد تكون لثته ملتهبة، حمراء، ومتورمة، وقد تنزف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة.

يمكنك التخلص من هذه المشكلة بالعناية الجيدة بالأسنان، وتنظبف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، واستخدام خيط الأسنان كل يوم، وشطف الفم يوميًا بغسول فم مضاد للبكتيريا.

التهاب دواعم السن

إذا لم يتم الاعتناء بالتهاب اللثة، فقد يؤدي ذلك إلى مرض دواعم السن، أو التهاب دواعم السن، وهو حالة لثة طويلة الأمد تلحق الضرر بالأنسجة والعظام التي تدعم الأسنان.

ويؤدي التهاب دواعم السن إلى التهب اللثة وحيث تصاب بالعدوى وتبتعد عن جذور الأسنان.

وعندما تنزف اللثة بسهولة، فقد يكون ذلك علامة على مرض دواعم السن، وقد تصبح الأسنان فضفاضة أو منفصلة، وقد يصاب الشخص أيضًا برائحة الفم الكريهة، وطعم سيء في الفم، وتغير في كيفية تناسق الأسنان معًا عند العض، ولثة حمراء ومتورمة ومؤلمة.

إذا لم تعالج أمراض اللثة، فقد يفقد الشخص بعض الأسنان.

مرض السكري

يمكن أن يكون نزيف اللثة أو تورمها علامة تحذيرية لمرض السكري من النوع الأول أو الثاني.

عندما يصاب الشخص بهذا المرض، لا يكون الفم قويًا في محاربة الجراثيم، لذا يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل أمراض اللثة، وارتفاع مستويات السكر في الدم المصاحبة لمرض السكري يجعل من الصعب على الجسم الشفاء، مما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض اللثة.

سرطان الدم

يمكن أن يكون نزيف اللثة علامة على سرطان الدم، حيث تساعد الصفائح الدموية في الجسم على إيقاف النزيف، وإذا كان الشخص مصابًا بسرطان الدم، فإن عدد الصفائح الدموية لديه تكون منخفضة، وهذا يجعل من الصعب عليه إيقاف النزيف في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك اللثة.

قلة الصفيحات الدموية

إذا كانت اللثة تنزف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة ولم تتوقف من تلقاء نفسها، فقد تكون ملتهبة، أو قد يكون الشخص مصابًا بقلة الصفيحات الدموية.

إذا كان الشخص يعاني من هذه الحالة، فقد لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الصفائح الدموية لتكوين جلطة دموية، وقد يؤدي ذلك إلى نزيف شديد في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك اللثة.

الهيموفيليا أو مرض فون ويلبراند

إذا كان الشخص يعاني من نزيف اللثة أو نزيف حاد عند الإصابة بجرح صغير أو إجراء عملية أسنان، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب مثل الهيموفيليا أو مرض فون ويلبراند.

في هذه الحالات، لا يتجلط الدم بشكل صحيح، لذا قد يعاني المريض من نزيف اللثة.

نقص فيتامين سي

يساعد هذا الفيتامين الأنسجة على النمو والإصلاح، فهو يشفي الجروح ويقوي العظام والأسنان، لذا لم يكن الجسم يحتوي على ما يكفي من فيتامين سي، فقد يشعر بالضعف والانفعال، وبمرور الوقت، قد يصاب أيضًا بتورم ونزيف اللثة.

نقص فيتامين ك

إذا لاحظ الشخص نزيفًا كبيرًا من اللثة، فقد يكون ذلك بسبب عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ك.

يساعد هذا الفيتامين على تخثر الدم بشكل صحيح، كما أنه مفيد للعظام، وإذا لم يحصل على ما يكفي من خلال النظام الغذائي أو لم يمتصه الجسم جيدًا، فقد يسبب مشاكل النزيف.

اللثة وقرح الفم

الأسباب الشائعة وراء آلام اللثة هي قرح الفم، ويمكن أن تتطور هذه القروح المؤلمة في أي مكان تتواجد القرحة الفموية في الفم، بما في ذلك اللثة، وغالبًا ما يكون مركزها أبيض اللون مع حواف حمراء.

في حين أن الباحثين لا يعرفون ما الذي يسبب القرحة الفموية، فقد يكون هناك تورط بكتيري أو فيروسي، ويكون الأشخاص المصابون بأمراض المناعة الذاتية معينة أكثر عرضة أيضًا لمشاكل اللثة الناجمة عن القرحة الفموية، وغالبًا ما تعود القرحة الفموية بمرور الوقت ولا تكون معدية.

اللثة ومنتجات التبغ

قد يكون استخدام السجائر ومنتجات التبغ الأخرى ضارًا للغاية باللثة، والأشخاص المدخنون أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة.

اللثة والهرمونات

تجد بعض النساء أنهن يعانين من مشاكل اللثة أثناء البلوغ والحيض والحمل وانقطاع الطمث.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الهرمونات أثناء البلوغ إلى زيادة تدفق الدم إلى اللثة، مما يجعلها حمراء ومتورمة وحساسة.

وبالنسبة للنساء المصابات بالتهاب اللثة أثناء الدورة الشهرية، تصبح اللثة حمراء ومتورمة وأكثر عرضة للنزيف قبل فترة وجيزة من كل فترة حيض، وتهدأ هذه المشاكل عادة بعد بدء الدورة الشهرية.

ويبدأ التهاب اللثة أثناء الحمل عادة في الشهر الثاني أو الثالث من الحمل ويستمر حتى الشهر الثامن، مما يتسبب في تقرح اللثة وتورمها ونزيفها، وقد يسبب استخدام منتجات منع الحمل عن طريق الفم مشاكل مماثلة في اللثة.

على الرغم من ندرة حدوث ذلك، فقد تجد بعض النساء اللاتي يمررن بانقطاع الطمث أن لثتهن أصبحت جافة للغاية وبالتالي مؤلمة ومن المرجح أن تنزف.

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