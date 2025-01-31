منافس مانشستر يونايتد وتوتنهام في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، تأهل مانشستر يونايتد مباشرة إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، بفوزه على مضيفه ستيوا بوخارست 2-0، مساء الخميس، في ختام الدور الأول من البطولة.



وسجل لليونايتد ديوجو دالوت وكوبي ماينو، ليحتل الفريق الإنجليزي المركز الثالث في ترتيب فرق اليوروباليج، ويتجنب خوض الملحق التأهيلي.

ومن المعروف أن النظام الجديد للمسابقة، ينص على تأهل أول ثمانية فرق على سلم الترتيب، إلى ثمن النهائي مباشرة، على أن تخوض الفرق في المركز من 9 إلى 24، ملحقًا تأهيليًّا الشهر المقبل، سيتم الكشف عن تفاصيله وأطرافه بعد القرعة التي ستجري، اليوم الجمعة.

منافس مانشستر يونايتد في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

ووفقًا للنظام الجديد، سيكون مانشستر يونايتد وتوتنهام الذي ضمن هو الآخر تأهله بشكل مباشر، على موعد مع أحد الفرق الأربعة التالية: ألكمار وميدتيلاند وريال سوسييداد وجالطة سراي.

وانتهت مباريات الدور الأول ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، مساء الخميس، بتأهل 8 فرق بشكل مباشر إلى الدور ثمن النهائي.



وشهد الموسم الحالي إقامة البطولة بنظام جديد على غرار دوري الأبطال، عبر وضع 36 فريقا ضمن دوري واحد، مع خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين.

ويتأهل الثمانية الأوائل في الترتيب العام إلى دور الـ16 مباشرة، فيما يخوض كل من احتل المراكز من 9 إلى 24 ملحقا مؤهلا، عبر مواجهة فريق في مباراتين بنظام الذهاب والإياب.



وتضم الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16 كلا من: "لاتسيو - أتلتيك بيلباو - مانشستر يونايتد - توتنهام هوتسبير - آينتراخت فرانكفورت - أولمبيك ليون - أولمبياكوس - رينجرز".

أما الفرق المتأهلة إلى الملحق المؤهل لدور الـ16 فجاءت كالتالي: "بودو/جليمت - أندرلخت - ستيوا بوخارست - أياكس أمستردام - ريال سوسيداد - جلطة سراي - روما - فيكتوريا بلزن - فرينكفاروسي - بورتو - ألكمار - ميتييلاند - سانت جيلواز - باوك - تيفينتي - فنربخشة".

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