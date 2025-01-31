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رياضة

مانشستر يونايتد يهزم ستيوا بوخارست 2-0 ويتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

انتهت مباراة ستيوا بوخارست ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 للمان يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب أرينا ناسيونالا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز ثنائية مانشستر يونايتد كلا من ديوجو دالوت بالدقية 60 وكوبي ماينو بالدقيقة 68  ليتأهل المان يونايتد إلي ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 18 نقطة، في المقابل تراجع ستيوا بوخارست إلي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ستيوا بوخارست

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، نصير مزراوي.

خط الوسط: تيريل مالاسيا، توبي كولير، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، راسموس هويلوند.

 

تشكيل ستيوا بوخارست ضد مانشستر يونايتد

تارنوفانو، داوا، نجيزانا، بوبيسكو، رادونوفيتش، سوت، إدجوما، كريتو، ميكوليسكو، بيرليجيا، تاناسي.

 

مسيرة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات في الدوري الأوروبي بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية بعد 3 تعادلات في البداية.

ونجح المدرب البرتغالي روبن أموريم في قيادة مان يونايتد التأهل المباشر لثمن نهائي الدوري الأوروبي وتفادي الملحق للاستفادة من أسبوعين الراحة.

ولعب الشياطين الحمر 17 مباراة في 64 يومًا منذ تولى أموريم المسؤولية خلفا للهولندي إريك تين هاج المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

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