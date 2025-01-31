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رياضة

أحمد بلال: صفقات الأهلي ليست للدوري المصري لأنه في المتناول بخلاف الزمالك

صفقات الأهلي، فيتو
صفقات الأهلي، فيتو

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ينتظر في صفقات فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لبطولة كأس العالم للأندية.


وقال أحمد بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "أهداف الأهلي في الميركاتو الشتوي مختلف عن الزمالك، لأنه يستعد لكأس العالم للأندية".


وتابع: "الأهلي يسعي لعمل فريق قوي يتوج ببطولة إفريقيا، والوصول لأبعد مدى في كأس العالم للأندية، بعد ضم تريزيجيه، وبن شرقي، جراديشار، وهي صفقات ليست للدوري المصري، لأن الدوري في المتناول بالنسبة للأهلي".


وشدد: "مد القيد الإفريقي، من الوارد أن يكون في غير صالح علي معلول، لأن النادي من الوارد أن يضم لاعبًا أجنبيًّا خلال الفترة القادمة، وأنا أتمنى استمرار اللاعب".


وأضاف: "علي معلول، كان يحصل على مستحقاته من محبين من خارج النادي، وأتعجب من كولر بسبب رفضه منح اللاعب فرصة بعد عودته من الإصابة".

 

مباراة الزمالك ضد بيراميدز

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز قال: "مدرب بيراميدز يتوتر في مبارياته أمام الأهلي والزمالك، ويكون هناك أخطاء في التشكيل، ولا يخوض المباراة بالتشكيل الصح، وتغييراته تكون غريبة، ومباراة اليوم صعبة على الفريقين".


وأتم: "إدارة الزمالك محطوطة تحت ضغط في مباراة اليوم، وفي حال الخسارة ستكون كارثة على الإدارة".

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أحمد بلال الأهلي كأس العالم للأندية النادي الأهلي مباراة الزمالك ضد بيراميدز

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