مدحت العدل: هناك مكافآت للاعبي الزمالك حال الفوز على بيراميدز

أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أن الأيام المقبلة ستشهد أخبار مُفرحة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أطمئن جماهير الزمالك الفترة القادمة ستشهد أخبار سعيدة لهم وأطالب بدعم اللاعبين في مباراة بيراميدز والمرحلة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات".

وأضاف: "التاريخ يؤكد أنه لم يخرج لاعب من الزمالك ونجح، وتم سداد مستحقات اللاعبين اليوم وهناك مكافآت إذا فازوا بمباراة بيراميدز غدا، وجماهير الزمالك على مر التاريخ تضرب المثل في الوقوف بجانب القلعة البيضاء".

وأوضح: "أعد جماهير الزمالك في القريب العاجل سيكون هناك موارد ضخمة تحل جميع الأزمات ونستطيع التعاقد مع أي لاعب".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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