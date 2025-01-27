الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد بلال: سعيد بأداء مصطفى العش، ومدرب بيراميدز غائب في المباريات الكبيرة

الأهلي وبيراميدز،
الأهلي وبيراميدز، فيتو

انتقد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، بعد التعادل مع القلعة الحمراء.

 

بلال يتحدث عن لقاء الأهلي وبيراميدز 


وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "كنت قلقًا من مباراة بيراميدز، ولكني كنت أرى أن الجماهير ستحدث الفارق".


وتابع: "كولر غيَّر من شكل الأهلي في الشوط الثاني في مباراة بيراميدز، وعدل من الأشياء الغريبة التي كان يفعلها ووضع كل لاعب في مكانه وتغير شكل الفريق، ومصطفى العش بدأ المباراة ظهيرا أيسر في مكانه، وعند مشاركة جراديشار في الهجوم، وعودة إمام عاشور لمركزه ظهرت خطورته".


وواصل: "العش قدم أداء جيدا، وواجه لاعبي بيراميدز الذين يمتلكون مهارات رائعة في هذا المكان".


وشدد: "بيراميدز يفوز بخبرات وإمكانيات لاعبيه وليس بأداء المدرب، لأنه في جميع الاختبارات الكبرى يفشل ويكون غائبا والفريق يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاهلي وبيراميدز الإعلامي محمد شبانة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش جماهير الأهلى محمد شبانة نادي بيراميدز نجم النادي الأهلي السابق

مواد متعلقة

برشلونة يكتسح فالنسيا 7-1 في الدوري الإسباني

تحت أنظار عبد المنعم، نيس يهزم مارسيليا بثنائية في الدوري الفرنسي

موراتا يعود لقيادة هجوم ميلان أمام بارما في الدوري الإيطالي

ads

الأكثر قراءة

عمرو أديب عن مباراة بيراميدز: الـ VAR معمول عشان الأهلي (فيديو)

البتلو تتراجع 37 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

أحمد بلال: سعيد بأداء مصطفى العش، ومدرب بيراميدز غائب في المباريات الكبيرة

الطيران تتعاقد مع إحدى الشركات لإطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني بمطار القاهرة

البرلمان الإيراني ينفي أي نوايا لإجراء مفاوضات ثنائية مع واشنطن

تقارير: بن شرقي طلب فسخ تعاقده مع الريان القطري ويقترب من الأهلي

في أول اتصال بينهما، ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي لنتنياهو؟

بعد استشهاد شاب في قلنديا، جيش الاحتلال يقتحم مستشفى بمدينة جنين

منوعات

المزيد

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية