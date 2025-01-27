أحمد بلال: سعيد بأداء مصطفى العش، ومدرب بيراميدز غائب في المباريات الكبيرة

انتقد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، بعد التعادل مع القلعة الحمراء.

بلال يتحدث عن لقاء الأهلي وبيراميدز



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "كنت قلقًا من مباراة بيراميدز، ولكني كنت أرى أن الجماهير ستحدث الفارق".



وتابع: "كولر غيَّر من شكل الأهلي في الشوط الثاني في مباراة بيراميدز، وعدل من الأشياء الغريبة التي كان يفعلها ووضع كل لاعب في مكانه وتغير شكل الفريق، ومصطفى العش بدأ المباراة ظهيرا أيسر في مكانه، وعند مشاركة جراديشار في الهجوم، وعودة إمام عاشور لمركزه ظهرت خطورته".



وواصل: "العش قدم أداء جيدا، وواجه لاعبي بيراميدز الذين يمتلكون مهارات رائعة في هذا المكان".



وشدد: "بيراميدز يفوز بخبرات وإمكانيات لاعبيه وليس بأداء المدرب، لأنه في جميع الاختبارات الكبرى يفشل ويكون غائبا والفريق يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ".

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