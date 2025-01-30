الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

بالبدلة، الأهلي يحتفي بالتعاقد مع أشرف بن شرقي (صور)

أشرف بن شرقي، فيتو
أشرف بن شرقي، فيتو

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا من تقديم أشرف بن شرقي لاعبا في صفوف القلعة الحمراء في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

وعلق حساب الأهلي على صور أشرف بن شرقي قائلا: “هنا التاريخ”. 

وأعلن النادي الأهلي رسميا تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري والزمالك السابق، لمدة موسمين ونصف.

وتعد صفقة أشرف بن شرقي رابع صفقات الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد مع أحمد رضا ومصطفى العش وجراديشار. 

أرقام أشرف بن شرقي 

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب  316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

 وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين. 

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الأهلي اشرف بن شرقي الزمالك النادي الأهلي الريان القطري

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