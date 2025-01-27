صحة الدقهلية: الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بالمستشفيات

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديدة بالمستشفيات التابعة لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار دعم وزارة استمرارًا لجهود وزارة الصحة فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

سرعة الانتهاء من تجهيز الأماكن بباقى المستشفيات

وأشاد " مدكور" بالمجهود المبذول من قبل إدارة الأشعة والمستشفيات موجهًا بسرعة الانتهاء من تجهيز الأماكن بباقى المستشفيات وفقًا للمواعيد المحددة.

استقبال 23 جهاز أشعة جديد من وزارة الصحة

وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضى عن استقبال 23 جهاز أشعة جديد من وزارة الصحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

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