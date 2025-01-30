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رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد في مواجهة ستيوا بوخارست بالدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

أعلن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الأساسي لمواجهة فريق ستيوا بوخارست الروماني، على ملعب أرينا ناسيونالا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة، في المقابل يحتل ستيوا بوخارست المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ستيوا بوخارست

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، نصير مزراوي.

خط الوسط: تيريل مالاسيا، توبي كولير، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، راسموس هويلوند.

مسيرة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات في الدوري الأوروبي بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية بعد 3 تعادلات في البداية.

ويرغب مدربه البرتغالي روبن أموريم بشدة إلى التأهل المباشر لثمن نهائي الدوري الأوروبي وتفادي الملحق للاستفادة من أسبوعين الراحة.

ولعب الشياطين الحمر 17 مباراة في 64 يومًا منذ تولى أموريم المسؤولية خلفا للهولندي إريك تين هاج المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

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