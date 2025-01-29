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رياضة

مانشستر يونايتد يتعاقد مع نجم بارز بألعاب القوى بفرمان أموريم

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، لجأ إلى أحد أبرز مدربي ألعاب القوى في العالم، في محاولة لتحسين أداء الفريق وإعادته إلى المسار الصحيح.

ومنذ توليه مسؤولية الفريق في نوفمبر الماضي، قدم المدرب البرتغالي نتائج متباينة، حيث فاز فقط في 7 مباريات من أصل 17 قاد فيها الفريق.

مشوار مان يونايتد تحت قيادة أموريم 

ورغم تحقيق 3 انتصارات في آخر 4 مباريات، إلا أن فريق "الشياطين الحمر" مازال يحتل المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 12 نقطة عن المراكز الأربعة الأولى.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز"، فقد تعاقد النادي مع هاري مارا، مدرب ألعاب القوى الأولمبي الأسطوري، للعمل كمستشار لتحسين اللياقة البدنية للفريق.

ويُعد مارا أحد الأسماء البارزة في مجال اللياقة، حيث قاد العداء الأمريكي أشتون إيتون إلى ميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد عامي 2012 و2016، كما حصل على لقب أفضل مدرب في العالم لألعاب القوى عام 2016.

وقد عمل أيضًا مع العديد من الرياضيين المتميزين، كما تولى مهمة مستشار السرعة واللياقة البدنية لنادي سان فرانسيسكو جاينتس في دوري البيسبول الأمريكي.

ويعمل مارا حاليًا مع طاقم اللياقة والعلوم الرياضية في مانشستر يونايتد، حيث يهدف إلى نقل خبراته الكبيرة للفريق.

وعلى الرغم من أن المدرب الأمريكي، البالغ من العمر 78 عامًا، من المتوقع أن يبقى في النادي لبضعة أسابيع فقط، إلا أن وجوده أثار حماس اللاعبين والجهاز الفني.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة النادي لاستقطاب خبراء من مختلف المجالات لتحسين الأداء العام للفريق.

ووفقًا للتقارير، فقد استضاف يونايتد خلال الموسم الحالي سلسلة من الفعاليات المتخصصة التي يقودها خبراء في الطب الرياضي، إدارة الإصابات، التغذية، والتدريب البدني.

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روبن أموريم مانشستر يونايتد ألعاب القوى هاري مارا مدرب ألعاب القوى الأولمبي الدوري الإنجليزي الممتاز

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