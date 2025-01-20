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ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025 بمشاركة الأهلي وبيراميدز

ترتيب مجموعات دوري
ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2025

دوري أبطال أفريقيا، أسدل الستار علي الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 بمشاركة الأهلي وبيراميدز.

 

ترتيب مجموعات  دوري أبطال إفريقيا 2025

ترتيب المجموعة الأولى 
 

1- الهلال السوداني - 10 نقاط.

2- مولودية الجزائر - 9 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني - 8 نقاط.

4- مازيمبي الكونغولي - 5 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية


1- الجيش الملكي المغربي - 10 نقاط.

2- صن داونز الجنوب إفريقي - 9 نقاط.

3- الرجاء المغربي - 8 نقاط.

4- مانيما الكونغولي - 3 نقاط.

 

ترتيب المجموعة الثالثة


1- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - 14 نقطة.

2- الأهلي - 10 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري - 9 نقاط.

4- ستاد أبيدجان الإيفواري - نقطة واحدة.

 

ترتيب المجموعة الرابعة


1- الترجي التونسي - 13 نقاط.

2- بيراميدز - 13 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.


وشهدت الجولة السادسة والأخيرة خسارة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف، وفوز كاسح لبيراميدز على دجوليبا بسداسية دون رد.


وحسم مولودية الجزائر تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال عن المجموعة الأولي، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط ليضمن احتلال المركز الثاني في المجموعة، بينما كان الهلال السوداني قد حسم تأهله في الجولة الرابعة بعد أن وصل إلى 10 نقاط، ليضمن بذلك صدارة المجموعة.

 

 

كما شهدت المجموعة الثانية، تعادل صن داونز مع الجيش الملكي المغربي بهدف لكل فريق ليصل إلى 8 نقاط حاسمًا صعوده مع الأخير الذي يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، تلقي الأهلي الخسارة أمام أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بعدما حصد 10 نقاط من الفوز بـ3 لقاءات والتعادل في مباراة وحيدة وتلقى هزيمتين.

 

كما حسم فريق بيراميدز التأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه رفقة الترجي الرياضي التونسي بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني بالمجموعة الرابعة.

 

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