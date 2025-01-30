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رياضة

محمد بسيوني للزمالك وبيراميدز، حكام مباريات الجولة 11 بالدوري المصري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباريات الدوري بالجولة الـ 11 والتي ستنطلق غدا الجمعة.

ويدير مباراة الزمالك وبيراميدز محمد بسيوني وعلى الفار وائل فرحان.

 

 

كما يدير مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش نادر قمر الدولة 

ويدير لقاء حرس الحدود والجونة أحمد حمدي 

 

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ 11 ويليه الزمالك والأهلي ولكل منهما 20 نقطة.

وتنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري الممتاز بمواجهات قوية على رأسها لقاء بيراميدز والزمالك وتختتم الجولة بمواجهة الأهلي مع مودرن سبورت.

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 11

1- بيراميدز 21 نقطة
2- الزمالك 20 نقطة
3- الأهلي 20 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة
5- المصري البورسعيدي 18 نقطة
6-  بتروجيت 16 نقطة  
7- البنك الأهلي 14 نقطة 
8- زد اف سي 13 نقطة 
9- الاتحاد السكندري 13 نقطة 
10- الإسماعيلي 12 نقطة 
11- حرس الحدود 12 نقطة 
12- فاركو 12 نقطة 
13- طلائع الجيش 12 نقطة
14- سموحة 11 نقطة
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- مودرن سبورت 7 نقاط
18- الجونة 6 نقاط

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