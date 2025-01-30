محمد بن زايد يهنئ أحمد الشرع برئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

بعث محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة توليه الرئاسة في المرحلة الانتقالية.

محمد بن زايد ونائباه يهنئون أحمد الشرع برئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

‎وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بعث ايضا محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أحمد الشرع.

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الشرع بتوليه رئاسة سوريا بالمرحلة الانتقالية

في السياق ذاته، هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وقال الملك سلمان: "يسرنا أن نعرب لفخامتكم عن تهنئتنا بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، ونتمنى لفخامتكم التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، متمنين لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، وللجمهورية العربية السورية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف: "بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة التي يتطلع فيها الشعب السوري الشقيق إلى تحقيق آماله وطموحاته، مع تمنياتنا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب السوري الشقيق مزيدًا من التقدم والرقي".

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