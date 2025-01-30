الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

الملك سلمان وولي العهد يهنئان أحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي العهد، فيتو

 هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

نص رسالة الملك سلمان للشرع

وقال الملك سلمان: " يسرنا أن نعرب لفخامتكم عن تهنئتنا بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، ونتمنى لفخامتكم التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، متمنين لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، وللجمهورية العربية السورية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار".

نص رسالة ولى العهد للشرع 

وأضاف: " بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة التي يتطلع فيها الشعب السوري الشقيق إلى تحقيق آماله وطموحاته، مع تمنياتنا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب السوري الشقيق مزيدًا من التقدم والرقي".

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لعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأمير محمد بن سلمان رئاسة الجمهورية العربية السورية محمد بن سلمان سلمان بن عبد العزيز أحمد الشرع

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