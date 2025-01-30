الخميس 30 يناير 2025
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محافظات

ضربة لتجارة المخدرات في الفيوم، سقوط مسجل خطر بحوزته 27 قطعة حشبش

المتهم والمضبوطات،
المتهم والمضبوطات، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط تاجر مواد مخدرة، مقيم بمركز الصف بمحافظة الحيظة، ويتردد علي أحدي قري مركز طامية للترويج لتحارته غير المشروعة، وتم التحفظ علي السيارة التي كان يستقلها، و27 قطعة من مادة بنية اللون يشتبه في أنها جوهر الحشيش المخدر.

تفاصيل ضبط تاجر مواد مخدرة  بالفيوم

وكانت معلومات وردت الي وحدة البحث الحنائي بمركز طامية، تفيد بأن أحد الأشخاص من مركز الصف بالحيزة، يتردد علي قرية منشأة الجمال دائرة المركز، للترويج للتجارة المواد المخدرة، وقد أثبتت التحريات صحة المعلومات، وتم إخطار اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، بما أسفرت عنه التحريات، فكلف علي الفور بإستئذان العامة، بتفتيش المتهم حال تواجده بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة،  توجهت مأمورية بقيادة النقيب محمد البوشي الي موقع تردد المتهم واعدت  الأكمنة الثابتة والمتحركة، وفور ظهور" م. أ. م. م " 37 سنة، مقيم عرب العبابدة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، يستقل السيارة رقم ( ط ن 7473 )، تم إيقافه، وإطلاعه علي هوية المأمرية وتصريح النيابة بالتفتيش.

تفتيش السيارة  والعثور علي المضبوطات

وتوجهت القوة لتفتيش السيارة في حضور المتهم، وعثر بداخلها علي كرتونة بها كيس اسود يحتوي علي 5 علي بكل علبة 5 قطع بنية اللون يشتبه في أنها جوهر الحشيش المخدر، منا عثر علي كيس اخر بداخله قطعتين من نفس المادة، بإجمالي 27 قطعة، ومبلغ مالي 700 جنيه، وهاتف محمول، ورخصة تسيير السيارة المضبوطة، ورخصة قيادة درجة ثالثة تخص المتهم.

وبسؤاله أقر لامتلاكه المضبوطات، وبتطوير التحقيق معه أقر أنه يروج لتجارته غير المشروعة بمحافظة الفيوم، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته المحرمة، والسيارة يستخدمها في التنقلات والهاتف المحمول للتواصل مع عملائة.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وتم عرض المتهم والاحراز علي النيابة المختصة، لمباشرة التحقيقات.

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