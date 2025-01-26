الأحد 26 يناير 2025
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تعليم دمياط يعلن نتائج امتحانات المرحلة الابتدائية بنسبة نجاح تتجاوز 97%

التلاميذ يتابعون
التلاميذ يتابعون نتائج الامتحانات بالمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم اعلان الكشوف المجمعة للنتائج على لوحات الإعلانات بجميع المدارس.

نسبة النجاح تتجاوز  ٩٧ %

وأكد "ياســـر عمــارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان نسبة النجاح تتجاوز  ٩٧ %.

وأشار إلى حرص المديرية على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج بهذه الطريقة يضمن سهولة ويسر الاطلاع عليها.

متابعة نتائج الامتحانات بمدارس دمياط
متابعة نتائج الامتحانات بمدارس دمياط

 

كما شدد "وكيل الوزارة" على أهمية الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المديرية بشأن منع تجميع أي مبالغ مالية تحت اي مسميات للحصول على النتائج أو نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على حقوق الطلاب وحفاظًا على النظام العام.

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