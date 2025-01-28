مدير تعليم دمياط يتفقد لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

تفقد ياســر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، لجنة التقدير الخاصة بامتحانات الشهادة الاعدادية وبرفقته د. رحاب البراشي رئيس لجان تقدير الدرجات.

وذلك بناء على تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير أعمال التصحيح بصفة مستمرة.

"عمـــــارة" يطالب لجنة النظام والمراقبة بالدقة والشفافية أثناء أداء عملهم

وخلال تفقده، شدد "عمـارة" على ضرورة تحلى جميع المشاركين في لجنتى النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، بالدقة والشفافية أثناء أداء عملهم، من أجل صالح أبنائنا الطلاب، لحصولهم على حقهم كاملًا بدون زيادة أو نقصان.

"وكيــــل الوزارة" يطالب بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة

وطالب "وكيــــل الوزارة" جميع العاملين، بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، موجها بتوقيع كل مصحح امام السؤال الذي قام بتصحيحة، ومراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق، مشيرًا أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد للدرجات، تمهيدًا لإعداد النتيجة.

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