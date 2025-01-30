الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد لنظيره العراقي الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار بغداد

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى ونظيره العراقى، فيتو

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا يوم الخميس من فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق.

تطور في العلاقات المصرية -العراقية

أكد الوزير عبد العاطي الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق الشقيق، وترحيب مصر بما شهدته السنوات الماضية من تطور في العلاقات المصرية -العراقية. 

وشدد وزير الخارجية على اعتزام مصر مواصلة متابعة برامج التعاون المشتركة مع العراق والارتقاء بها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. 

 آخر التطورات التي تشهدها المنطقة

تبادل الوزيران الرؤى حول آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك المستجدات في سوريا.

موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها

 أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف ومكونات الشعب السوري، وذلك لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي العراق فؤاد حسين وزير خارجية العراق العلاقات المصرية -العراقية برامج التعاون المشتركة مع العراق

مواد متعلقة

وزير التعليم يلتقي مدير قطاع العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير

وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: الشعب الفلسطيني يحرص على البقاء بأرضه ويرفض النقل أو التهجير 

وزير الخارجية يكشف مصير العلاقة مع أمريكا بعد تصريح ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
ads

الأكثر قراءة

تلميحات للقاضية وظهور سور الزمالك، أبرز مشاهد تقديم أشرف بن شرقي في الأهلي

أبو عبيدة يعلن استشهاد محمد الضيف وعدد من القيادات بحماس

شاهد أهداف ومهارات الفرنسي إيلي يوان المرشح للانضمام إلى الزمالك

حريق يلتهم مطعم مشويات شهير في المقطم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الخميس 30 يناير 2025

بعد شائعة وفاته، أول ظهور لـ«أمح الدولي» مع شقيقه بالمستشفى ووالدته تكشف حالته

خسائر 3 ملايين جنيه، عربة مسرعة تحطم معرض سيارات في الغربية (فيديو)

شاهد الظهور الأول لـ أشرف بن شرقي بتيشرت الأهلي (صورة)

منوعات

المزيد

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول المحكمة في المنام وعلاقته بالتعرض للظلم

خالد الجندي: الصلاة كانت موجودة قبل الإسراء والمعراج (فيديو)

أعظم وسائل القرب إلى الله، تعرف على ثواب بر الأم في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية