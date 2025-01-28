وزير الخارجية: أكثر من 115 دولة داعمة ومؤيدة لملف حقوق الإنسان في مصر

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، أن أكثر من 90% من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أي أكثر من 115 دولة داعمة ومؤيدة لملف حقوق الإنسان في مصر.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، "115 دولة هنأت مصر بدورها في المضي قدما في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

موقف مصر من اللاجئين على أراضيها

وأشار وزير الخارجية، إلي أن مصر استضافت حتى الآن 10.7 مليون أجنبي لاجئ وطالب لجوء من 62 جنسية، واستضافة كل هذه الأعداد يعكش مدى سخاء الدولة.



ولفت بدر عبدالعاطى، إلى أن أتحدى أن تكون هناك دولة في العالم تتعامل مع اللاجئين بنفس كرم مصر، نحن نتعامل مع ضيوفنا واشقائنا من اللاجئين وطالبي اللجوء بمنتهى الكرم الشديد في تقديم كل الخدمات والتسهيلات مثل المواطنين المصريين.

وتابع: مصر لا تستخدم اللاجئين الموجودين على أرضها كورقة ضغط على أحد ولكن ينبغي على المجتمع الدولي القيام بدوره في دعم الدولة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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