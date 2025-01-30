عائلة المذيعة "أوه يوانا" تقاضي زميلتها بقناة MBC الكورية بعد انتحارها

رفعت عائلة مذيعة الطقس في قناة MBC الكورية “أوه يوانا” دعوى مدنية ضد زميلتها وسط مزاعم أنها تعرضت للتنمر في مكان العمل قبل وفاتها.

وفقًا لـوسائل الإعلام الكورية، رفعت عائلة أوه دعوى قضائية ضد زميلتها لدى محكمة منطقة سيول المركزية، سعيًا للحصول على تعويضات بسبب التنمر في مكان العمل.

تزعم عائلة أوه أنها عانت من الإساءة اللفظية والمضايقة من زملائها لمدة عامين تقريبًا، من أكتوبر 2021 إلى ما قبل وفاتها في سبتمبر عن عمر يناهز 28 عامًا.

وأوضحت عائلة الفقيدة أنها أعلنت القضية علنًا بعد اكتشاف معلومات من مذكراتها وسجلات الدردشة التي أكدت ظروف التنمر.

قناة MBC تنفي أخبار التنمر على المذيعة أوه يوانا

وفي الوقت نفسه، نفت قناة إم بي سي المزاعم التي تفيد بأن أوه واجهت تحرشًا في مكان العمل، مشيرة إلى أنه لم يتم تقديم أي شكاوى أو تقارير رسمية أثناء عملها في شركة الإعلام.

وقالت الشركة في بيان: "لم تبلغ المتوفاة أي إدارة ذات صلة - مثل مكتب استشارات الموارد البشرية - ولا أي موظفين إداريين بمخاوفها أو أي حالات تحرش في مكان العمل".

وقالت الشركة: "تتعامل MBC مع التحرش في مكان العمل بقسوة وإذا ورد تقرير من موظفيها وكذلك المستقلين، فإن الشركة تطلق تحقيقًا دون تأخير"، مضيفة أنها مستعدة لبدء تحقيق لتقصي الحقائق فورًا بناءً على طلب الأسرة.

ومع ذلك، أعربت أسرة الفقيدة عن أسفها قائلة: "لن نطلب حقائق من MBC، نأمل أن تصدر الشركة اعتذارًا حقيقيًا".

انتحار مذيعة الطقس الكورية أوه يوانا

وقد أفادت التقرير أن مذيعة الطقس في Oh Yoanna، التي توفيت عن عمر يناهز 28 عامًا العام الماضي، قد انتحرت، وتم العثور على رسالة انتحار توضح وقوعها للتنمر في مكان العمل على هاتفها المحمول.

وفقًا للتقارير، كتبت المذيعة، رسالة انتحار من 17 صفحة على تطبيق المفكرة الخاص بهاتفها المحمول قبل أن تنتحر، والتي روت فيها تجربتها في التعرض للتنمر من قبل اثنين من زملائها في مجال نشرة الطقس في MBC.

يقال إن المذيعة، التي تم تعيينها كمذيعة طقس في MBC في مايو 2021، تعرضت للتنمر منذ مارس من العام التالي.

وكتبت أوه في رسالة انتحارها: "لقد سئمت من الحياة - أكره أنني لا أستطيع أن أفعل ما أحبه على أكمل وجه، من فضلكم أقيموا جنازتي مثل حفلة في الهواء الطلق، ارتدوا فستانًا أو شيئًا جميلًا وتعالوا أثناء تناول الطعام والابتسام، لا تدفنوني في أي مكان، فقط انثروا رمادي في المحيط".

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