الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"كتاب مصر" تنعى الروائي الكبير محمد جبريل

الكاتب محمد جبريل،
الكاتب محمد جبريل، فيتو

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بأمانة الدكتور علاء عبد الهادي، الكاتب والروائي والصحفي الكبير محمد جبريل، وذلك بعد أن وافته المنية مساء أمس الأربعاء.

وكتب الدكتور علاء عبد الهادي الامين العام لاتحاد كتاب مصر على الصفحة الرسمية للنقابة منشورًا ينعي من خلاله وفاة الروائي محمد جبريل. 

وقال: “أتقدم باسم الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وباسم مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وباسمي، بخالص العزاء وأصدقه في وفاة الصديق العزيز، والكاتب الكبير، ونائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الأسبق الأستاذ محمد جبريل”.

وتابع: “اللهم تغمده برحمتك وعفوك، وأسكنه فسيح جناتك، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة الكاتب محمد جبريل

سبق وأعلنت الدكتورة زينب العسال، مساء أمس، عن رحيل زوجها الكاتب الصحفي والروائى السكندري، محمد جبريل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 87 عاما.

الروائي محمد جبريل

يعد الكاتب والصحفي الراحل محمد جبريل، أحد أبرز وأهم الروائيين المعاصرين، وذلك لكفاءته وأسلوبه الأدبي الفريد الذي يمزج بين الواقعية والتاريخية والصوفية، كما تميزت كتاباته بالعمق والجمالية والتجريب، وتتناول مواضيع مهمة بطريقة فنية وإنسانية، والذي كان السبب في أن تلقي أعماله استحسانًا كبيرًا لدى الأدباء والنقاد والقرَّاء في مصر وخارجها.

يملك الكاتب والروائي محمد جبريل تاريخًا طويلًا وحافلًا في الصحافة المصرية، حيث بدأ حياته العملية سنة 1959م، كمحرر بقسم الأدب بجريدة الجمهورية، لينتقل بعد ذلك لجريدة “المساء” ثم أصبح مديرًا لتحرير المجلة الشهرية “الإصلاح الاجتماعي”، وعُيّن خبيرًا بالمركز العربي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير، ومديرًا لتحرير جريدة “الوطن” العمانية.

وحمل جبريل عضوية اتحاد الكتاب المصريين، وجمعية الأدباء، ونقابة الصحفيين المصريين، واتحاد الصحفيين العرب، ونادي القصة، الذي كان السبب في فوزه بجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 2020، حيث قام بترشيحه، ليؤكد الكاتب في أحد الحوارات الصحفية على ضرورة استمرار نادى القصة، وذلك لدوره عظيم منذ أيام الدكتور طه حسين.

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