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حوادث

سقوط تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الإنارة بالطريق العام فى الصف

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الإنارة بالطريق العام فى الصف

 نجح قطاع الأمن بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين، سائق "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات أعمدة الإنارة بالطريق العام، حال استقلالهم سيارة "ربع نقل" ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة الصف محمل عليها (3 أعمدة إنارة وزنوا 500 كيلو جرام – الأدوات المستخدمة فى التقطيع).

 

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالاتفاق مع عميل "سيئ النية" (مالك مخزن خردة – كائن بدائرة المركز) على تصريف المسروقات المضبوطة بحوزتهم، تم ضبطه.

 

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

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