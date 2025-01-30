اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين بسبب الأسرى وبيان عاجل من حماس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس، باندلاع مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين لدى استقبالهم الأسرى المفرج عنهم.

ووفقا لمصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال منعت عددا من عائلات الأسرى المحررين الذين تم إبعادهم من السفر للقاء أبنائهم، كما أطلقت قنابل الغاز تجاه عشرات الفلسطينيين خلال استقبالهم الأسرى من سجن عوفر.

قضية الأسرى خط أحمر

من جانبها، قالت حركة حماس إن "الاستقبال الحاشد لأسرانا المحررين رغم محاولات الاحتلال التنكيل بعوائلهم رسالة بأن قضية الأسرى خط أحمر".

وأضافت حماس: "سنواصل العمل بكل جهد وعزيمة حتى تفرغ سجون الاحتلال من جميع أسرانا".

مغادرة حافلات الأسرى الفلسطينيين سجن عوفر الإسرائيلي

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، ببدء مغادرة حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الأجهزة الأمنية تستعد لاحتمال إطلاق سراح الأسري الفلسطينيين عند الساعة الخامسة مساء.

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أكد لأهالي المحتجزين التزامه بإعادة ذويهم ومواصلة المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وصول الأسرى السبعة المفرج عنهم من غزة إلى إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وصول الأسرى السبعة المفرج عنهم من غزة إلى إسرائيل.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن عملية تسليم الأسرى من قطاع غزة اكتملت بتسليم الأسير الإسرائيلي غادي موزيس للصليب الأحمر، وأن سيارات الصليب الأحمر توجهت إلى معبر كرم أبو سالم بعد انتهاء عملية التسليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.