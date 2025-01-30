الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

عمر كمال يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام مودرن سبورت

عمر كمال
عمر كمال

يقترب عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة لتشكيل الفريق الأساسي خلال مباراة مودرن سبورت المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز. 

وشارك عمر كمال في مباراة الأهلي الأخيرة أمام بيراميدز كبديل بعدما جاء بدلا من مصطفى العش في الدقيقة 46 من شوط المباراة الثاني. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025، وذلك في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين على أرضية ملعب السلام.

موعد مباراة الاهلي ومودرن سبورت 

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن يوم الأحد المقبل على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الحادية عشر للبطولة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

 

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدف واهتزت شباكه بست أهداف 

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه بـ11 هدفا. 

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عمر كمال عبد الواحد الأهلي النادي الأهلي مودرن سبورت الدوري الممتاز

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موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت بالدوري والقنوات الناقلة
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