الخميس 30 يناير 2025
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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، موعد الإعلان الرسمي وخطوات الحصول على النتيجة

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
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يترقب طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات والبدء في مرحلة تصحيح النتائج في المناطق الازهرية عبر محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول


ومن جانبه، أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول، خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من المراجعة النهائية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة بكل سهولة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول لموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)
2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.
3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025.
4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.
5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.
6- الضغط على الخانة الخاصة بالإستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.
 

مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025


حدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، وهي نفسها الخاصة بكل عام، حيث يبلغ مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 245 درجة.

توزيع الدرجات النهائية للشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025


الفصل الدراسي الأول: 245 درجة

أصول الدين: 50 درجة

اللغة العربية: 50 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الفقه: 25 درجة

القرآن الكريم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

اللغة الأجنبية: 20 درجة

الثقافة الإسلامية: 10 درجات

 

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