الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

السقا يستكمل تصوير فيلم "أحمد وأحمد" (صور)

السقا
السقا

يستكمل الفنان أحمد السقا تصوير مشاهد فيلم “أحمد وأحمد”، الذي يجمعه بالفنان أحمد فهمي، حيث إنه من المفترض أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.

أفلام جديدة لـ السقا

وبدأ مؤخرًا أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” الذي يشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي، من إخراج نادر جلال، وذلك بعد اختيارات الديكورات الأساسية للعمل.

فيلم أحمد وأحمد 

وتعتبر جيهان الشماشرجي أحدث المنضمين لفيلم أحمد وأحمد، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

وسيطرت أفلام الفنان أحمد السقا على المراكز الأولى بالأعلى مشاهدة المنصات الرقمية فور عرضهم.

إذ تصدر كل من فيلم العنكبوت الذي تشاركه بطولته النجمة منى زكي وكذلك فيلم “السرب” الذي يشاركه البطولة النجمان محمد ممدوح ونيللي كريم الأعلى مشاهدة بمنصة واتشات للبث الرقمي على مدار 3 أسابيع متتالية.

 

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أحمد وأحمد أحمد السقا أحمد فهمى

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