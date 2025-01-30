بيندكت كامبرباتش يتراجع عن تصريحاته بشأن فيلم Avengers: Doomsday

تراجع الممثل بيندكت كامبرباتش، مؤدي شخصية Doctor Strange، في عالم مارفل، عن تصريحاته السابقة التي تتعلق، بعدم ظهوره في فيلم "Avengers: Doomsday".

وأكد بيندكت لموقع Business Insider، أنه فهم الوضع بشكلٍ خاطئ وأنه سيظهر خلال أحداث فيلم Avengers: Doomsday، قائلا: “لقد كنت مخطئًا.. أنا بالفعل في الفيلم القادم.. لا تصدقوا أبدًا أي شيء أقوله”.

تصريحات بيندكت السابقة

وكان الممثل البريطاني "بيندكت كمبرباتش"، صرح بأن استديوهات مارڤل، اتخذت قرارا بحذف شخصية، Doctor Strange، من أحداث فيلم Avengers Doomsday، بعد استبدالهم شخصية الشرير Kang بـ Doctor Doom، الذي سيجسدها الممثل "روبيرت داوني جونيور".

وذكر الممثل "بيندكت كامبرباتش"، بأنه علي الرغم من عدم عودته لأداء شخصية Doctor Strange، خلال أحداث فيلم Avengers Doomsday، إلا أن مارفل أكدت له أنه سيقوم بأداء دور هام، وبطولي، في فيلم Avengers SecretWars.

الأخوان روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

فيما أوضح الأخوان "روسو"، السبب وراء عودتهم للعمل مرة أخرى مع استديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوان، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر بالعثور في أحد الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

فيما ذكرت التقارير الصحفية، تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخ مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

جو روسو: عمليات كتابة فيلم Avengers: Doomsday قاربت على الانتهاء

قال المخرج "جو روسو"، إن عمليات كتابة فيلم "Avengers: Doomsday"، قاربت على الانتهاء.

وأضاف روسو في تصريحات صحفية،:"نحن حاليًّا في منتصف عملية الكتابة لفيلم “Avengers: Doomsday، وقاربنا علي الانتهاء، ويصحبنا أحد المشاركين في كتابة أفلام الافنجرز السابقة، هو الوحيد الذي عاد من الطاقم القديم للمساعدة في كتابة السيناريو الجديد”.

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