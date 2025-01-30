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ثقافة وفنون

مارفل: فيلم "كابتن أمريكا" يحتوي على مشهد بعد نهاية الشارة

CAPTAIN AMERICA،
CAPTAIN AMERICA، فيتو

أفلام مارفل، كشفت مصادر من داخل ستديوهات مارفل، أن فيلم “كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع” Captain America: Brave New World، سيحتوي على مشهد واحد بعد نهاية الشارة، ومن المقرر أن يمهد المشهد لأحداث مقبلة، سيشهدها عالم مارفل السينمائي.

ستديوهات مارفل تغير طبيعة شخصية صبرا الإسرائيلية بعد أحداث غزة

فيما أعلنت ستديوهات مارفل عن تغير طبيعة شخصية البطلة الخارقة صبرا، والمقرر ظهورها لأول مرة على الشاشة، ضمن أحداث فيلم Captain America 4.

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وأصدرت ستديوهات مارڤل، بيانًا رسميًا، ينُص على أن شخصية صبرا - Sabra الإسرائيلية المتوقع ظهورها في فيلم Captain America4، سيتم تغيير أساسها، وطبيعتها، ولن تكون إسرائيلية الجنسية كما أعلن من قبل، وستتحول لتكون بالـ FBI، وذلك بعد الأحداث الأخيرة، التي وقعت بين إسرائيل وفلسطين.

 

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مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت ستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’،  وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

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واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

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