6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

بدأ أهالي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025، البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول.

وتقدم فيتو خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 ترم أول

أولا من خلال محرك البحث جوجل أو قم بالضغط علي هذا الرابط للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية

للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية من الصفحة الرئيسية للموقع، اختر قسم نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025

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بعد إدخال البيانات، قم بالضغط على زر بحث أو عرض النتيجة

سيتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب، مع تفاصيل الدرجات في المواد المختلفة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

وفي هذا السياق قال مصدر تعليمي في المنيا، إنه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول خلال 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025، انطلقت عملية التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية بـ محافظة المنيا، وستستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، حتى إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.



نتيجة تالتة إعدادي في المنيا 2024-2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025، وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في المنيا، إنّ الامتحانات انتهت بسلاسة ويُسر في جميع اللجان المنتشرة بـ9 إدارات تعليمية، دون تلقي أي شكاوى، منذ أول لحظة من الامتحانات وحتى انتهائها الخميس الماضي، وانطلاق تصحيح الامتحان في كنترول المديرية.

الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025، كما أكد أنه فور انتهاء الكنترول من أعماله واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ستُعلن عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم في المنيا.



نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024-2025 في محافظة المنيا الذين أدوا الامتحانات داخل المحافظة أكثر من نحو 100 ألف طالب وطالبة.

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الأول

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الأول، فيتو

وبدأت كنترولات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 أعمال تصحيح كراسات الإجابات في اليوم التالي لنهاية الامتحانات، وفقًا لجدول يستمر لمدة أسبوع.

أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا

وتتوقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من أسبوع وبعد ذلك، ستتسلم المديرية النتيجة للمحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 - 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 - 2025

ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا على بوابة المحافظة على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها وتسليم الشهادات، تمهيدًا لبدء إجراءات التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

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