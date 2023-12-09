السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

أول تعليق من الأزهر على إصدار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف

المصحف الشريف، فيتو
المصحف الشريف، فيتو

رحَّب الأزهر الشريف بما أعلنه البرلمان الدنماركي، الخميس الماضي، من إقرار قانون لتجريم حرق المصحف الشريف، مؤكدًا أن هذه الخطوة المشكورة والمقدرة من شأنها وضع حدٍّ لمحاولات المساس والتطاول على مقدسات المسلمين، وترسيخ المواطنة الإيجابية والسلم المجتمعي والسلام العالمي.

 

تعليق الأزهر على قانون حرق المصحف الشريف في الدنمارك

وأكَّد الأزهر أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لتقليل حدة خطاب الكراهية المعادي للمسلمين، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حافزًا للبلدان الأوروبية الأخرى التي شَهِدَت حوادث مماثلة لسَنِّ مثل تلك التشريعات التي تحظر الإساءة للأديان والمقدسات الدينية، وبما يضمن تحقق الأمن والسلام المجتمعي.

 

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البرلمان الدنماركي يواجه تدنيس وحرق المصحف الشريف بقانون "صون القرآن"

ومن جانبه أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه في أعقاب سلسلة من أعمال تدنيس وحرق المصحف الشريف في الدنمارك والسويد، تحرك البرلمان الدنماركي لحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية من خلال مشروع قانون "صون القرآن"، والذي صوت لصالحه يوم الخميس الموافق ٧ من ديسمبر، ٩٤ عضوًا من إجمالي ١٧٩ عضوًا، مقابل ٧٧ عضوًا رفضوا مشروع القانون. وبموجب القانون الجديد، يعاقَب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بدفع غرامة مالية.

يُذكر أنه في أغسطس الماضي، أعرب عدد من الوزراء الدنماركيين عن قلقهم البالغ من تنظيم الجاليات المسلمة ما يقرب من ١٧٠ تظاهرة أمام السفارات الأجنبية على مدار أسابيع قليلة، فيما حذر جهاز الاستخبارات العامة الدنماركي (PET) من أن حوادث حرق المصحف الشريف أدت إلى زيادة التهديد الإرهابي؛ وهو التحذير الذي امتد إلى السويد أيضًا جراء تكرار تحريق المصحف، الأمر الذي حذرت الأجهزة الأمنية السويدية منه، ما دفع الحكومة في ستوكهولم إلى صياغة مشروع قانون مماثل للقانون الدنماركي.

وقد سبق أن حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من خطورة ازدراء الأديان وحرق المصحف الشريف على استقرار الأمن في الدول التي شهدت هذه الحوادث العنصرية. فالتمييز العنصري وكراهية الأجانب وجميع أشكال التعصب هي أدوات تُذكي دوافع الصراع والتطرف.

كما  أكد المرصدُ ضرورةَ عدم التقاعس في التصدي لخطاب الكراهية واستغلال الأديان والمذاهب في بث الخوف والرعب في قلوب الآمنين، مثمنًا هذا المسلك القانوني الذي يؤكد أهمية احترام الأديان ومقدساتها كافة.

 

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