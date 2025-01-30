الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رقص بالعصاية الصعيدي، عروض فنية استثنائية بأرض معرض الكتاب (صور)

عروض فنية استثنائية
عروض فنية استثنائية بأرض معرض الكتاب، فيتو

شهد مسرح بلازا 1 اليوم سلسلة من العروض الفنية المتميزة التي جمعت بين المواهب الصغيرة والفنون الشعبية والموسيقى الراقية، وسط حضور جماهيري كبير.

عروض من أرض معرض الكتاب

وافتتحت الفعاليات بعرض براعم وزهرات المقدم من وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، حيث قدم الأطفال أداءً إبداعيًا  انعكس على تحفيز الجمهور لهم، واستعرض موهبتهم الفطرية وقدرتهم على تقديم فن مختلف يعكس التراث المصري بروح طفولية.

كما استمتع الحضور بعرض مميز لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لـقصور الثقافة، والتي أبهرتهم بأدائها الفلكلوري الذي يعكس جزءًا من التراث الصعيدي الأصيل، وسط تصفيق حار من الحاضرين الذين استمتعوا بالأداء المتقن.

 

فيما قدم على مسرح بلازا 2 في أجواء مبهجة، فقرة ماريونت وكلاون، التي قدمها المركز القومي لثقافة الطفل، حيث تفاعل الأطفال بسعادة مع الدمى المتحركة وعروض المهرج الكوميدية، وسط ضحكات جميلة من الجمهور وسعادة ملأت الأجواء، وقد قدم العرض تجربة جمعت بين الترفيه والتثقيف.

كما عاش الجمهور لحظات استثنائية وهم يستمعون إلى كورال أطفال بورسعيد، الذي جمع بين الأغاني الدينية والوطنية وأغاني الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القومي لثقافة الطفل المركز القومي لثقافة الطفل وزارة التربية والتعليم أيام معرض الكتاب
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

بعد شائعة وفاته، أول ظهور لـ«أمح الدولي» مع شقيقه بالمستشفى ووالدته تكشف حالته

أشرف بن شرقي يظهر في ملعب التتش للاجتماع بكولر ورمضان

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

منوعات

المزيد

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية

لماذا وصف النبي موسى نفسه بالضلال؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شهر شعبان، فضائله والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية