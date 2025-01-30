رقص بالعصاية الصعيدي، عروض فنية استثنائية بأرض معرض الكتاب (صور)

شهد مسرح بلازا 1 اليوم سلسلة من العروض الفنية المتميزة التي جمعت بين المواهب الصغيرة والفنون الشعبية والموسيقى الراقية، وسط حضور جماهيري كبير.

عروض من أرض معرض الكتاب

وافتتحت الفعاليات بعرض براعم وزهرات المقدم من وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، حيث قدم الأطفال أداءً إبداعيًا انعكس على تحفيز الجمهور لهم، واستعرض موهبتهم الفطرية وقدرتهم على تقديم فن مختلف يعكس التراث المصري بروح طفولية.

كما استمتع الحضور بعرض مميز لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لـقصور الثقافة، والتي أبهرتهم بأدائها الفلكلوري الذي يعكس جزءًا من التراث الصعيدي الأصيل، وسط تصفيق حار من الحاضرين الذين استمتعوا بالأداء المتقن.

فيما قدم على مسرح بلازا 2 في أجواء مبهجة، فقرة ماريونت وكلاون، التي قدمها المركز القومي لثقافة الطفل، حيث تفاعل الأطفال بسعادة مع الدمى المتحركة وعروض المهرج الكوميدية، وسط ضحكات جميلة من الجمهور وسعادة ملأت الأجواء، وقد قدم العرض تجربة جمعت بين الترفيه والتثقيف.

كما عاش الجمهور لحظات استثنائية وهم يستمعون إلى كورال أطفال بورسعيد، الذي جمع بين الأغاني الدينية والوطنية وأغاني الأطفال.

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