الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

إقبال جماهيري كبير على جناح وزارة البيئة في معرض الكتاب (صور)

جناح وزارة البيئة
جناح وزارة البيئة بمعرض الكتاب

يشهد جناح وزارة البيئة في الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًّا غير مسبوق من مختلف فئات المجتمع، وتأتي هذه المشاركة بهدف دمج الجيل الحالي في المنظومة البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتوعية بقضايا البيئة.

أنشطة وفعاليات متنوعة

وينظم جناح الوزارة العديد من الأنشطة البيئية المتنوعة، بما في ذلك الألعاب والمسابقات البيئية والتي تشمل ألعابًا تفاعلية ومسابقات معلوماتية لزيادة الوعي البيئي بطريقة ممتعة

كما يوفر الجناح ورش عمل فنية تركز على إعادة استخدام المخلفات وتحويلها إلى أعمال فنية إبداعية، وورش عمل ثقافية تتناول دور الشباب والأطفال في الحفاظ على البيئة، وتفتح حوارًا مفتوحًا معهم، وعروض مسرحية تقدم عروضًا قصيرة للعرائس القفازية ورسومًا متحركة حول قضايا البيئة، كما يتم توزيع هدايا وكتيبات توعوية خاصة بموضوعات بيئية مختلفة.
 

مشاركة واسعة من مبادرات ومشروعات الوزارة

ويستعرض جناح وزارة البيئة أنشطة وإنجازات الوزارة، ومبادراتها ومشروعاتها المختلفة، مثل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" والتي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين، ومبادرة "إيكو إيجيبت" التي تركز على دعم الاقتصاد الأخضر، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة "E-tadwer" والذي يهدف إلى تحسين إدارة المخلفات وإعادة تدويرها.
 

معلومات عن المعرض

وتقام الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 23 يناير 2025 وحتى 5 فبراير 2025. وتحل سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

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