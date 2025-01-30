الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

البحوث الفلكية يشارك في معرض الكتاب للرد على استفسارات الجمهور

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يشارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الدورة الـ 56 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يُقام خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025، ويأتي ذلك في إطار تأكيد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الإثراء الثقافي والمعرفي للطلاب وتعزيز وعيهم بالقضايا والتحديات التي تواجه مجتمعهم، ومساهمة الجامعات والمراكز البحثية بدورها في بناء الإنسان من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة. 

وأوضح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد يشارك في هذه الدورة من المعرض للعام التاسع على التوالي بالعديد من الأنشطة التي تهدف إلى التعريف بدور المعهد، وتسليط الضوء على اتجاهاته البحثية في القضايا القومية وخدمة المجتمع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال المناقشات المباشرة مع الزوار لنشر الثقافة العلمية في تخصصات المعهد المختلفة في مجالات علوم الفلك والفضاء، وبحوث الشمس، والمغناطيسية والكهربية الأرضية، والزلازل، وديناميكية الأرض.

وتشمل أنشطة المعهد خلال المعرض عرض كتيبات مبسطة في العلوم بمجالات الفلك، وبحوث الشمس والفضاء، والجيوفيزياء، إلى جانب تنظيم أنشطة تفاعلية ولقاءات علمية. كما يوفر المعهد كتبًا علمية مبسطة في مجالات الفلك وعلوم الفضاء والجيوفيزياء، إضافة إلى الدليل الفلكي، فضلًا عن عرض بعض الوسائل التعليمية للأطفال والطلاب، ومجسمات لطبقات الأرض وطبقات الشمس، ومحطة للزلازل، والمجموعة الشمسية، والمزاول الشمسية.

كما يقوم المعهد بتنظيم ورش عمل داخل جناحه للجمهور خلال أيام المعرض بشكل يومي، بحضور عدد من الباحثين في التخصصات المختلفة، مما يتيح تقديم معلومات صحيحة وإرشادات حول الظواهر الطبيعية مثل الزلازل، والتسونامي، واصطفاف الكواكب، والكسوف والخسوف، وتغير المناخ. كما يجيب الباحثون عن استفسارات الجمهور حول حقيقة اصطدام الكويكبات بالأرض، ووجود حياة خارج الأرض، ويقدمون الاستشارات العلمية حول علوم الفلك والفضاء والجيوفيزياء.

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