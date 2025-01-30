لو مهتم بالعلوم الأمنية، تعرف على مجالات جامعة نايف بمعرض الكتاب

قال محمد القوطي مدير مركز الإعلام والتواصل المؤسسي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إن الجامعة تحرص كل عام على المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ 25 عاما تقريبا، وهذا لتميز وتنوع جمهور المعرض سواء من المصريين أو العرب.

مجالات جامعة نايف للعلوم الأمنية

وفى تصريحات خاصة لـ فيتو، أوضح مدير مركز الإعلام والتواصل المؤسسي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن الجامعة لها أجنحة كثيرة على مستوى العلوم والإصدارات الأمنية، والأنشطة العلمية المنتشرة في كل الدول العربية ودول العالم، وتقيم عدة فعاليات علمية ما بين الندوات وورش نقاشية واللقاءات، بالإضافة إلى إصدارها مجموعة من الكتب العلمية المتخصصة، هذا إلى جانب ما تقدمه من درجات علمية وتخصصات أكاديمية، بداية من الدبلوم والماجستير وصولا إلى الدكتوراه التي تشمل العسكريين والمدنيين في بعض القطاعات.

وأشارت إلى أن فكرة إنشاء الجامعة جاءت مع انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة​ عام 1972، ثم أصدر المؤتمر الثاني لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد في مدينة بغداد 1978، قرارا بإنشاء المعهد العربي للتدريب ليتولّى الدراسات والبحوث الخاصة بالدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، بالإضافة إلى التدريب، ثم تم تغيير اسم المعهد إلى المركز العربي لدراسات الدفاع الاجتماعي في العام 1979، وفي المؤتمر الثالث لوزراء الداخلية العرب، الذي عقد في مدينة الطائف في عام 1980، صدر قرار بتغيير الاسم إلى المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، ثم شهدت الأكاديمية مراحل تطويرية تمثَلت في ارتقاء المعاهد التي تضمها الأكاديمية إلى كليات فصدر قرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم 704 في دورته الـ21 التي عقدت في تونس عام 2004، متضمنا تغيير اسم الأكاديمية ليصبح جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

جامعة نايف ومعرض الكتاب

وأكد مدير مركز الإعلام والتواصل المؤسسي بجامعة نايف، على حرص الجامعة على المشاركة في معرض الكتاب 2025، لإطلاع الجمهور والمتخصصين بأحدث الإصدارات والدراسات الأمنية وما وصل إليه العلم من دورات وورش وعلوم لتمكن العاملين في القطاع الأمني والغير الأمني من العمل والانجاز بشكل علمي متطور أكثر وأكثر، حيث يركز الإنتاج العلمي لمركز البحوث الأمنية على أربعة منتجات علمية وهى الدراسات الأمنية التي تناقش مجالات عديدة منها: المخدرات، والإرهاب، والأمن البيئي، والأمن السيبراني، نشر الكتب المتخصصة، أوراق السياسات الأمنية وهى إصدارات موجهه إلى متخذي القرار في الوطن العربي لدعم السياسات والإستراتيجيات، بالإضافة إلى الأعمال المترجمة.

وأضاف أن الجامعة تقدم العديد من المنح للدول العربية، كما يدرس بها عدد كبير من الطلبة المصريين والعرب، مضيفا بأنها الجناح العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وهى تشمل كل وزارات الداخلية العربية، والذى جاءت فكرة إنشائه خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية العرب الذي عقد في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة عام 1977.

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.