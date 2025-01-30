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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لتسلّم الأسيرة آغام بيرغر من حماس

الصليب الأحمر، فيتو
الصليب الأحمر، فيتو

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية في تقرير اليوم الخميس، أنه تم إخطار إسرائيل رسميا بأن الأسيرة آغام بيرغر سيتم تحريرها من غزة خلال الساعة المقبلة.

عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين 

وأضافت القناة:" تم إخطار إسرائيل رسميا بأن الأسيرين غادي موزيس وأربيل يهود سيفرج عنهما من غزة قبل الساعة 12 ظهرا.".

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وأكدت أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلّم المجندة آغام بيرغر، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق سراحها  أولا في جباليا خلال الساعة المقبلة ثم غادي موزيس وأربيل يهود من خان يونس.

ووصل مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية إلى موقع في خان يونس بغزة قبل تسليم أسرى إسرائيليين.

وصول المقاومة إلى موقع تسليم الأسرى 

وقال المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، عبر تلجرام: إن الحركة “أنهت إجراءات تسليم اثنين من الرهائن المحتجزين لديها، وهما أربيل يهود وجادي موزيس. وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”.

 

ومن  المقرر أن يطلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سراح 110 أسرى فلسطينيين، مقابل إفراج حركة حماس عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في غزة، وذلك في إطار عمليات التبادل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

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