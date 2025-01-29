مصر تستقبل ثالث سيارة كهربائية من طراز إكسبنج G9 مطلع فبراير

في خطوة تعكس التوسع المستمر في سوق السيارات الكهربائية بمصر، يستعد السوق المحلي لاستقبال طراز جديد من سيارات إكسبنج الكهربائية، وهي "إكسبنج G6"، المتوسطة الحجم، والمصنفة ضمن فئة SUV.

ومن المقرر أن تصل السيارة إلى الأسواق المصرية يوم الاثنين الموافق الأول من فبراير 2025، لتكون ثالث طراز من العلامة الصينية يدخل مصر بعد النجاح الكبير الذي حققته "إكسبنج G9".

مواصفات تكنولوجية متطورة

وتأتي "إكسبنج G6" بتصميم عصري ومواصفات تكنولوجية متقدمة، حيث تعتمد على منصة SEPA2.0 المبتكرة التي تدعم أنظمة 800 فولت، مما يضمن كفاءة عالية في الشحن والأداء.

وتتميز السيارة ببطارية بقوة 66 كيلوواط في الساعة، تمنحها مدى يصل إلى 435 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، مع قوة محرك تبلغ 258 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 440 نيوتن متر.

أما النسخة الأقوى من السيارة، فتأتي بمحرك يولد قوة 476 حصانًا وعزم دوران يبلغ 660 نيوتن متر، مع بطارية بسعة 87.5 كيلوواط في الساعة، مما يمكنها من قطع مسافة تصل إلى 550 كيلومترًا في الشحنة الواحدة. وتتميز هذه النسخة بنظام الدفع الكلي، الذي يمكنها من التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.1 ثانية فقط.

تصميم داخلي فاخر ومساحات واسعة

وتم تصميم "إكسبنج G6" لتوفر تجربة قيادة مريحة وفاخرة، حيث تتمتع بمساحة داخلية واسعة بفضل قاعدة العجلات التي يبلغ طولها 2.89 مترًا.

وتوفر السيارة مساحة كبيرة للساقين والرأس، حتى للأشخاص طوال القامة. كما تحتوي حجرة الأمتعة على سعة تخزين تصل إلى 571 لترًا، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة.

وتم استخدام مواد عالية الجودة في التصميم الداخلي للسيارة، مع لمسات نهائية تعكس مستوى عالٍ من الإتقان، وهو ما يعكس سمعة علامة إكسبنج في تقديم سيارات بجودة عالية، كما هو الحال في طرازاتها السابقة مثل P7 وG9.

تكنولوجيا متطورة وواجهة تفاعلية

وتعتمد "إكسبنج G6" على نظام معلومات وترفيه يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل XPENG Xmart OS، والذي يوفر مجموعة واسعة من الميزات التي تعزز راحة السائق والركاب. كما تتضمن السيارة أنظمة مساعدة السائق XPILOT المتطورة، التي توفر تجربة قيادة آمنة وسلسة.

وتأتي السيارة بشاشة قيادة مقاس 10.2 بوصة تعرض أهم المعلومات أمام السائق، بالإضافة إلى شاشة مركزية مقاس 14.96 بوصة بدقة عالية، تتيح التحكم في جميع وظائف السيارة بسهولة وسرعة.

مستقبل السيارات الكهربائية في مصر

مع وصول "إكسبنج G6" إلى السوق المصري، يتوقع خبراء السيارات أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الإقبال على السيارات الكهربائية، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الوقود.

كما أن دخول طرازات جديدة مثل G6 يعكس ثقة الشركات العالمية في قدرة السوق المصري على استيعاب التكنولوجيا الحديثة.

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