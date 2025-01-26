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اقتصاد

شعبة السيارات تكشف شرط عدم ارتفاع الأسعار في 2025

أسعار السيارات، فيتو
أسعار السيارات، فيتو

أسعار السيارات، كشف علاء السبع، عضو شعبة السيارات، عن توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة، متوقعا زيادة المعروض في السوق بعد التوسع في التصنيع المحلي.

 

أسعار السيارات الفترة المقبلة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: أتوقع استقرار السوق في حال ثبات العملة وبالتحديد سعر الدولار والتصنيع المحلي.

 

أسعار السيارات في 2025

وتابع: أتوقع أن تكون أسعار السيارات عادلة الفترة المقبلة، وسيكون هناك سيارات سعرها أقل من مليون جنيه في السوق خلال 2025.
 

سعر الدولار والقوى الشرائية للمواطنين

وأشار: "القوى الشرائية للمواطنين قلت، وبالتالي الإقبال على شراء السيارات أصبح ضعيفا، والناس بتسعر الدولار دلوقتي على 50 جنيها".

 

وسرعان ما حدث تراجع في الأسعار التي  بشكل مفاجئ، عقب تداول أخبار غير مؤكدة إعادة فتح الاستيراد من جديد للسيارات بعد توقف بدأ من منتصف مايو حتى الشهر الماضي.

وشهد التراجع في العديد من السيارات الشعبية أبرزها سيارات  نيسان صني وفيات تيبو، خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك غير معتاد عن الأشهر السابقة التي شهدت زيادات مستمر.

 

ونرصد في التقرير التالي، أسعار السيارات بعد تراجع أسعارها داخل السوق المصرية ومواصفاتها وهي كالتالي:

يصل سعر سيارات نيسان صني الأوتوماتيك 695 ألف جنيه بقيمة تراجع يصل نحو  40 ألف جنيه.
 

أسعار سيارات فيات تيبو مانيوال 
ويبدأ سعر سيارات فيات تيبو من 725 ألف جنيه بتراجع يصل نحو 30 ألف جنيه. 

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