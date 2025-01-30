الخميس 30 يناير 2025
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اقتصاد

شعبة السيارات: توطين الصناعة يساهم في زيادة التنافس وتحسين الخدمة

سيارات, فيتو
سيارات, فيتو

قالت الشعبة العامة للسيارات، إن توطين صناعة السيارات، في السوق المصرية خلقتً روح التنافس بين الوكلاء علي التجميع المحلي، وطرح  موديلات اخري لزيادة روح التنافس، بأسعار تتلاءم مع المستهلك المصري في الوقت الحالي وزيادة السيارات داخل المعارض.

 

وأوضحت الشعبة العامة للسيارات، أن تواجد الكثير من العلامات الصينية في مصر سواء الجديدة أو السابقة سيشعل المنافسة في السوق بسبب ما حصلت عليه السيارات الصينية من تطور كبير يفوق حتى السيارات من ماركات عريقة أوروبية ويابانية كما أصبحت توفر الجودة والتجهيزات الفارهة والتقنيات الحديثة. 

الفترة الحالية تشهد تطوير في خدمة ما بعد بيع جيدة وضمان مميز للسيارات

 

وتابعت الشعبة العامة للسيارات، أن الفترة الحالية تشهد تطوير في  خدمة ما بعد بيع جيدة وضمان مميز للسيارات ووكيل قوي يوفر الصيانة وقطع الغيار بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى سعي الكثير من الوكلاء لإنتاج الصناعات المغذية لتوفير قطع الغيار بالسوق المصرية، لافتة إلى أن الإنتاج المحلي يوفر فرص عمل للشباب وسد احتياجات السوق المصرية وتصدير الفائض إلى الخارج.

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