رئيس الوطنية للانتخابات يبحث التعاون المشترك مع نظيره الأردني

استقبل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ونوابه.

وفي مستهل اللقاء رحب القاضي حازم بدوي بالمهندس موسى المعايطة والوفد المرافق له معربا عن سعادته بهذه الزيارة المهمة، والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة من الجانبين لتعزيز جهود التعاون المشترك.

أكد خلال اللقاء أهمية تبادل الخبرات والاطلاع علي أفضل التجارب للهيئات الانتخابية واطلع الوفد الزائر على عرض تقديمي للتعريف بالهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية ونشأتها وتشكيلها واستقلاليتها وآليات عملها، كما استعرض الاستحقاقات الدستورية التي قامت بإدارتها وتنظيمها.

ومن جانبه فقد أعرب المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية الهاشمية عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون الدائم والممتد على مدار سنوات والذي يهدف الي تبادل الخبرات الانتخابية.

وأشاد والوفد المرافق له بالتجربة المصرية علي مدار الاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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