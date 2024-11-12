الوطنية للانتخابات: بروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة تهدف للتثقيف والتوعية

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المشاركة الشعبية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كانت محل إشادات دولية واسعة، عكست مدى تمسك المواطن المصري بحقوقه وواجباته السياسية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن بروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة بهدف نشر المواد التثقيفية والتوعوية وتبادل الخبرات وتعزيز الممارسة الديمقراطية بين جميع فئات المجتمع باختلاف ثقافاتهم، يعكس رؤية الجمهورية الجديدة التي نصبو لها جميعا.

جاء ذلك على هامش توقيع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، على بروتوكول تعاون، لتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الصلة بقضايا رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على اختلافها بما يعزز من الممارسة الديمقراطية.

وأعرب المستشار حازم بدوي عن تقديره لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وجميع العاملين بالوزارة على دعمهم وتعاونهم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.