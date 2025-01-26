ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تصدر جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 23 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

1- ليفربول 53 نقطة

2- آرسنال 47 نقطة

3- نوتينغهام فورست 44 نقطة

4- مانشستر سيتي 41 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

6- تشيلسي 40 نقطة

7- بورنموث 40 نقطة

8- أستون فيلا 37 نقطة

9- برايتون 34 نقطة

10- فولهام 33 نقطة

11- برينتفورد 31 نقطة

12- مانشستر يونايتد 29 نقطة

13- كريستال بالاس 27 نقطة

14- وست هام يونايتد 27 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

16- إيفرتون 23 نقطة

17- ليستر سيتي 17 نقطة

18- وولفرهامبتون 16 نقطة

19- إبسويتش تاون 16 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وكان ليفربول قد حقق الفوز على إبسويتش تاون 4-1 في الجولة الـ 23، ليرفع رصيده للنقطة 53 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

كما حقق مانشستر سيتي الفوز على تشيلسي 3-1 في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي في الظهور الأول للمحترف المصري عمر مرموش.

نتائج مباريات الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي



برايتون 0-1 إيفرتون

ليفربول 4-1 إبسويتش تاون

ساوثهامبتون 1-3 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 0-1 أرسنال

بورنموث 5-0 نوتينجهام فورست

مانشستر سيتي 3-1 تشيلسي

توتنهام 1-2 ليستر سيتي

كريستال بالاس 1-2 برينتفورد

أستون فيلا 1-1 وست هام

فولهام 0-1 مانشستر يونايتد

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