القديس الأنبا أنطونيوس، كوكب البرية وأب الرهبان

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، "أب جميع الرهبان" وكوكب البرية، الذي فارق الحياة في السنة 356م، 72 للشهداء، بعد أن ترك بصمته العميقة في تاريخ الرهبنة وحياة الكنيسة.

قصة القديس الأنبا أنطونيوس

وُلِد القديس الأنبا أنطونيوس في عام 251م في بلدة قمن العروس بمحافظة بني سويف، لعائلة غنية ومحبة للفقراء. تربى في مخافة الله، وعاش في حالة تأملية منذ صغره، حتى توفي والده، فكان ذلك لحظة مفصلية في حياته.

فقد تأمل في حقيقة الحياة والموت، وفكر في الأبدية، متأثرًا بما قرأه عن حياة الرسل وكيف تركوا كل شيء من أجل مخلصهم.

إذ سمع ذات يوم من الإنجيل قول المسيح: "إن أردت أن تكون كاملًا فاذهب وبع كل مالك وأعطه للفقراء فيكون لك كنز في السماء"، فانطلق فورًا ليبيع ممتلكاته ويوزعها على الفقراء، تاركًا فقط ما خص به أخته وأودعها في بيت للعذارى، ليعيش في زهده وتواضعه.

انتقل بعدها إلى حياة التجرد في الصحراء، ليختبر جهادًا روحيًا عظيمًا في مقاومة الشياطين، متأثرًا بتجارب العزلة، وبات يعلّم الكثيرين ممن جاؤوا إليه من أجل التلمذة على يديه. كما كان له دور عظيم في تأسيس النظام الرهباني الأول في العالم، حيث جمع حوله العديد من الأتباع في مغارات حول صحراء مصر، ليصبح مرشدًا وأبًا روحيًا لهم.

بالإضافة إلى تأصيله لأسس الحياة الرهبانية، أظهر القديس الأنبا أنطونيوس، في زياراته للإسكندرية، قوة إيمانه وثباته، حيث ساهم في تشجيع المؤمنين على الثبات في الإيمان، ووقف ضد الهرطقات، مدافعًا عن الإيمان القويم برفقة البابا القديس أثناسيوس الرسولي.

حظي الأنبا أنطونيوس باحترام عميق من الملوك والمفكرين، وكان له حضور قوي في العديد من المجالات الروحية والثقافية. وبعد حياته الطويلة المملوءة بالجهاد الروحي، ختم حياته على الأرض بعمرٍ ناهز مائة وخمس سنوات، مودعًا تلاميذه بوصايا حانية، وتاركًا لنا إرثًا لا يُنسى في حياة الرهبنة والإيمان.

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